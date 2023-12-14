Поделки из битой посуды и плитки своими руками

Даже ненужные на первый взгляд вещи могут оказаться очень полезными. Например, битая посуда или плитка — это замечательный материал для создания яркого, креативного и запоминающегося декора, как для дома, так и для дачного участка.
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