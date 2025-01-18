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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Юве» Джунтоли об интересе «Сити» к Камбьязо: «Переговоров нет. Если поступит невообразимое предложение, мы подумаем»

Сообщалось, что «горожане» готовы предложить 70 млн евро за 24-летнего защитника.  «Честно говоря, никаких переговоров нет, в данный момент мы хотим заняться подписанием новичков, чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за травм.

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