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Донецкая группа новостей

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого травмированы

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого травмированы двое взрослых и ребенок 🟥9 октября в 7:15 в Калининском районе Донецка на пересечении бул.

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