Российская армия нанесла массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), применив высокоточное дальнобойное оружие воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.
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