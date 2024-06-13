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Российская армия нанесла массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Российская армия нанесла массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ

Российские войска нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных Сил Украины (ВСУ), применив высокоточное дальнобойное оружие воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

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