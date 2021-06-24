Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

Уши, лапы, хвостВ мире животныхЭтим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи! В дублинском приюте для собак под названием Dogs Trust Ireland, сотрудники решили порадовать своих постояльцев.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганТак трогательно!!!Элеонора КоганСколько радости у милых собачек,такие счастливые мордашки, о чём тут можно ещё говорить!!!Халида МендыбаеваКак живут люди в такой стране, где в приютах живут счастливые собаки? Очень мило!DDenilinaБоже мой какое чудо! Спасибо за видео!Комментировать
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