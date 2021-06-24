Уши, лапы, хвост

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Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

В дублинском приюте для собак под названием Dogs Trust Ireland, сотрудники решили порадовать своих постояльцев.

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Элеонора Коган
Так трогательно!!!
Элеонора Коган
Сколько радости у милых собачек,такие счастливые мордашки, о чём тут можно ещё говорить!!!
Халида Мендыбаева
Как живут люди в такой стране, где в приютах живут счастливые собаки? Очень мило!
Denilina
Боже мой какое чудо! Спасибо за видео!

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