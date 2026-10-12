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Царьград

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Спорткомплекс и базу ФК «Звезда» в Перми продают за 351 млн руб.

Спорткомплекс и базу ФК «Звезда» в Перми продают за 351 млн руб.

Имущество пермского ООО «Звезда-2013», признанного банкротом в мае, выставлено на торги: среди лотов — спортцентр на улице Аркадия Гайдара за 250 млн рублей и выставочный зал детского футбольного клуба на Ординской за 101,2 млн рублей.

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