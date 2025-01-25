ГБР Украины может допросить Сырского по делу о защите Харьковской области

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины рассматривает возможность допроса главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского в рамках расследования по обвинениям в ненадлежащей обороне Харьковской области.
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