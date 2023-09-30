Медведев пообещал, что новых регионов в составе России будет больше.

Дмитрий Медведев пообещал, что новых регионов в составе Российской Федерации будет больше. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале заместителя председателя отечественного Совета безопасности.
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