«Течет ручей, бежит ручей»: Кадышева в пять раз подняла ценник на новогодние корпоративы

Фото: Соцсети Новости дня за сегодня сообщают о том, что Надежда Кадышева, одна из самых популярных певиц среди молодежи, подняла цены на свои выступления на новогодних корпоративных мероприятиях почти в пять раз.
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