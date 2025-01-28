В Сибири: Дефицит кадров превышает 300 тысяч человек, заявляет "Норникель"

ВВ

Василий Васильев

Рынок труда точно такой же как рынок денег, рынок товаров и т.п. И в любом рынке, спрос, в равновесном положении, уравнивается предложением. Если не хватает специалистов, значит зарплата недостаточная или там, где сложные (вредные, тяжелые) условия труда не получают достойное денежное возмещение. Понятно, если бы специалистов физически было мало в стране, но это не так. У нас идет концентрация человеческого капитала в столица и в южных регионах. Туда едут с Дальнего Востока, с Сибири с северных регионов. И это понятно. Соответственно, в регионах-донорах население убывает чисто физически, а специалисты уезжают в первую очередь, ибо их везде ждут "с открытыми объятьями". Поэтому могу посоветовать "Норникелю" - увеличьте зарплату еще в 1,5-2 раза, создайте дополнительно привлекательную инфраструктуру там, где живут работники, обеспечьте их комфортабельным жильем, современными школами и детскими садами, современными институтами и университетами, развивайте сферу услуг и развлечений на подведомственных территориях. И тогда - проблем со специалистами не будет. А то получается, что за три рубля Норникель пытается купить то, что стоит десять рублей. А потом страдает, что такая "сделка" у него никак не получается. И не получится. Страна живет в рыночных условиях и за все надо платить именно ту цену, которую определяет рынок. В нашем случае - рынок труда.