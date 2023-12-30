В Татарстане выросла численность зайцев

В Татарстане за завершающийся 2023 год, который считается по восточному календарю Годом черного кролика (либо кота, либо зайца), численность обоих видов семейства зайцевых отряда зайцеобразных увеличилась.
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