«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

Эти мрази пожалеют что появились на белый свет....Сдохнут, как грязные вонючие шакалы и имена их будут прокляты на веки даже их соплеменниками...

Гарибян Сусанна

А откуда вы взяли, что смертная казнь у нас была отменена? По-моему было принято решение о приостановке? И даже если бы она была отменена, Референдум собрать не сложно, достаточно всем миром обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Только не было отмены и делать это незачем.