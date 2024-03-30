Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Вячеслав
    Высечь прилюдно по очереди, может мозги и появятся.«Пацаны, тут узбе...
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«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

«Ублюдки пожалеют, что остались живы!»: Маргарита Симоньян заявила, что теракт планировался 8 Марта, чтобы Женский День стал самым кровавым в России

В своей программе «Ч. Т. Д.» Маргарита Симоньян сделала интересное заявление о том, что оказывается террористический акт в «Крокус Сити Холле» планировался на 8 Марта, чтобы сделать Женский Праздник самым кровавым днём России на всю оставшуюся жизнь.

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Комментарии
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Samarium
Эти мрази пожалеют что появились на белый свет....Сдохнут, как грязные вонючие шакалы и имена их будут прокляты на веки даже их соплеменниками...
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17 час.
Гарибян Сусанна
А откуда вы взяли, что смертная казнь у нас была отменена? По-моему было принято решение о приостановке?  И даже если бы она была отменена, Референдум собрать не сложно, достаточно всем миром обратиться к Владимиру Владимировичу Путину. Только  не было отмены и делать это незачем.
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17 час.

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