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Военное обозрение

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Послевоенное использование немецких 75 и 150-мм пехотных орудий

Послевоенное использование немецких 75 и 150-мм пехотных орудий

Как известно, в начальный период войны в вооруженных силах Германии не имелось 120-мм миномётов. Но это не означает, что у немецкой пехоты не было артиллерийских средств огневой поддержки, способных эффективно разрушать полевые укрепления и проделывать проходы в проволочных заграждениях.

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