Солдата приговорили к пяти годам колонии за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Морозова к пяти годам колонии. Согласно обвинению, в августе 2023 года военнослужащий Морозов не явился к новому месту службы – в высшее военное училище.
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