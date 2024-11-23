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Царьград

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Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

Симоньян не исключила, что Беннетта могли убить за правду о конфликте на Украине

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян не исключила, что американского эксперта Скотта Беннетта могли убить за то, что он не скрывал правду о событиях на Украине.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
..Скорее всего убили или отравили...Слишком много правды сказал о США и их кукловодов....
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15 час.
Амара Карпова
Пиндосы это НЕлюди🤮
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15 час.

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