Несмотря на то, что армия России начала бить по украинским мостам, это пока что не дало нужного ей эффекта.
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На кого эти сказки рассчитаны? Вы верите, что Украина оставила бы мосты целыми при подходе наших войск к ним? Да они в 22 году возле Киева несколько мостов сами "сложили" и наводнение устроили, что наши войска не прошли дальше. А насчет невозможности снести мосты тоже байка. Хохлы Каховский мост с плотиной снесли хаймарсами. Антоновский мост вывели из строя надолго. Наверно они не знали, что это строилось в советское время. Даже с учетом недостаточной точности наших ракет и наличием крутой ПВО у мостов, одновременный удар десятка Искандеров, а по запорожским мостам и бомб с УМПК хватит для вывода их их строя надолго. Но почему это не делается( и даже не пробовали до сего года, кроме моста в Затоке) понять никто не может, а руководство не объясняет. Обидно, понимашь!