Стало известно о штрафах Галкина и Сердючки после концертов в Дубае

Телеведущий и юморист Максим Галкин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), а также украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, столкнулись с проблемами с законом в Дубае.
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