Ford Mustang празднует 60-летие: показана юбилейная версия

Ford Mustang празднует 60-летие: показана юбилейная версияСегодня у американского спорткара Ford Mustang официальный день рождения: легенда отмечает 60 лет! И хотя впервые прототип был показан публике еще 7 октября 1962 года на американском Гран-При в Уоткинс-Глене, та машина была еще далека от финального конвейерного варианта.