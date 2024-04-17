Ford Mustang празднует 60-летие: показана юбилейная версия

Ford Mustang празднует 60-летие: показана юбилейная версияСегодня у американского спорткара Ford Mustang официальный день рождения: легенда отмечает 60 лет! И хотя впервые прототип был показан публике еще 7 октября 1962 года на американском Гран-При в Уоткинс-Глене, та машина была еще далека от финального конвейерного варианта.
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