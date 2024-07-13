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Порохоботы предложили замотать жену Зеленского в окровавленные бинты

Порохоботы предложили замотать жену Зеленского в окровавленные бинты

Украинское руководство не смогло воспользоваться возможностью начать новый виток антироссийской пропаганды после удара по детской больнице в Киеве.

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Комментарии
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Eduard
Пол Украины в руинах,естественно и больницы,но режим пытается слезу выжать из-за одной больницы,по которой союзники его и пальнули!
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10 час.
Марина Плосконос
Какие бинты? Какие дети? Вы о чём? У Лены другие приоритеты, она вылупив глаза тратит кровавые деньги. Вот уже и машинку себе прикупила за 4.5млн евро.
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9 час.
Александр Шентябин
Вот они бесы во всей красе!
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9 час.

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