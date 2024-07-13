Порохоботы предложили замотать жену Зеленского в окровавленные бинты

Пол Украины в руинах,естественно и больницы,но режим пытается слезу выжать из-за одной больницы,по которой союзники его и пальнули!

Марина Плосконос

Какие бинты? Какие дети? Вы о чём? У Лены другие приоритеты, она вылупив глаза тратит кровавые деньги. Вот уже и машинку себе прикупила за 4.5млн евро.