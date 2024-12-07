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«Забота румынского народа — быть счастливым». Кандидат в президенты Румынии обещает отказать Украине в поддержке

«Забота румынского народа — быть счастливым». Кандидат в президенты Румынии обещает отказать Украине в поддержке

На президентских выборах в Румынии согласно последним данным опросов лидирует независимый кандидат Кэлин Джорджеску, который в случае победы обещает прекратить военную помощь Киеву и экспорт украинского зерна через румынский порт на Черном море.

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