Сколько стоит ужин с главой Сбербанка Германом Грефом?

В Екатеринбурге прошел ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Об этом сообщает пресс-служба организаторов аукциона Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).
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