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Молжаниновские вести

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Собянин рассказал о лабораторном контроле в городских службах

Собственные лаборатории работают в разных городских службах Москвы, рассказал Сергей Собянин. Эти подразделения создаются в организациях, отвечающих за различные направления городского хозяйства, и решают соответствующие профильные задачи.

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