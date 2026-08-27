Собянин рассказал о лабораторном контроле в городских службах

Собственные лаборатории работают в разных городских службах Москвы, рассказал Сергей Собянин. Эти подразделения создаются в организациях, отвечающих за различные направления городского хозяйства, и решают соответствующие профильные задачи.
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