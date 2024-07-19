В Россельхознадзоре предложили способ борьбы с фальсификатом в госзакупках

Система государственных закупок продовольствия должна претерпеть изменения для исключения возможности оплаты товаров неизвестного происхождения, сообщил 19 июля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает РБК.
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