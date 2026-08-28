Вот теперь дефицит бензина может стать проблемой

Утром заехал в магазин, чтобы купить литр полусинтетики и баклаху зимней омывайки на минус 30. Мой Караван ест литр масла на 800 миль, так что я ставлю засечку на одометре и подгадываю так, чтобы сразу ровно литр и долить.