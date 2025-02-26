Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике

S Serg так про Новый год они так же высказываются. Уже где то об этом писали.

M_Tatiana_V Статейку рановато выложили. А язычество надо изучать, хотя, насколько я знаю источников по которым можно восстановить истинные верования, традиции и обряды осталось очень мало. Знания лишними не бывают, и это тоже наша история. И веселые светлые праздники тоже. Не зря православная церковь, официально осуждая язычество, принимает и Масленницу, и Троицу, и три Спаса поближе к осени. А мусульмане-мигранты пусть лучше воспитывают своих, которые не по-мусульмански пьют водку, разводят антисанитарию и нарушают законы страны в которой живут.