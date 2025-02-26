Avia.pro - СМИ Масленица в России: языческий кошмар, который мусульмане должны обходить стороной Меня зовут Фируза, приехала в Россию из Таджикистана три года назад, думала, тут всё просто: работа, дом, мечеть по пятницам.
Масленица – языческий кошмар: мусульманка в Казани обрушивает правду о празднике
Комментарии
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S
Serg
так про Новый год они так же высказываются. Уже где то об этом писали.
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3 час.
M_Tatiana_V
Статейку рановато выложили. А язычество надо изучать, хотя, насколько я знаю источников по которым можно восстановить истинные верования, традиции и обряды осталось очень мало. Знания лишними не бывают, и это тоже наша история. И веселые светлые праздники тоже. Не зря православная церковь, официально осуждая язычество, принимает и Масленницу, и Троицу, и три Спаса поближе к осени. А мусульмане-мигранты пусть лучше воспитывают своих, которые не по-мусульмански пьют водку, разводят антисанитарию и нарушают законы страны в которой живут.
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2 час.
Olga Chuhutina
Я живу в Казани. И хочу сказать что вам чурки тут не рады. И нет разницы кто вами не доволен. И татары и русские и другие народы. Покиньте нашу страну очень этого хотим.
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1 час.
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