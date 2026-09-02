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Царьград

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ЭРА-ГЛОНАСС спасла жизни в 90% случаев ДТП, заявил Райкевич

ЭРА-ГЛОНАСС спасла жизни в 90% случаев ДТП, заявил Райкевич

Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич сообщил, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" в 90% случаев автоматически передает данные о ДТП, помогая спасти жизни.

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