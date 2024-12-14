В Архангельске наградили участников фестиваля семейных реликвий

Областной фестиваль «Хранимое в сердце» проводится по инициативе Совета женщин Архангельской области уже в третий разОбластной фестиваль «Хранимое в сердце» проводится по инициативе Совета женщин Архангельской области уже в третий разВ этом году он собрал 77 работ из 15 муниципальных образований.