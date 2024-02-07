Белый дом осудил интервью Карлсона с Путиным ещё до его выхода

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, который является координатором по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, осудил на брифинге в Вашингтоне интервью Владимира Путина Такеру Карлсону ещё до выхода самого интервью Кирби заявил журналистам на брифинге, что “не стоит давать Путину ещё один рупор”.
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