Необычный и неприятный симптом, указывающий на высокий уровень гормона стресса – кортизола Сергеева ТатьянаГормон стресса кортизол — это очень важный гормон в организме, поскольку он регулирует реакцию организма на стрессовые ситуации.
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