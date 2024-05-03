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Необычный и неприятный симптом, указывающий на высокий уровень гормона стресса – кортизола

Необычный и неприятный симптом, указывающий на высокий уровень гормона стресса – кортизола

Необычный и неприятный симптом, указывающий на высокий уровень гормона стресса – кортизола Сергеева ТатьянаГормон стресса кортизол — это очень важный гормон в организме, поскольку он регулирует реакцию организма на стрессовые ситуации.

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