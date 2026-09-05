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МОСИНФОРМ

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Первый этап реконструкции Симоновской набережной завершен

Первый этап реконструкции Симоновской набережной завершен

В сентябре на юге Москвы завершили первый этап реконструкции Симоновской набережной. В следующем году ее планируют продлить до Третьего транспортного кольца (ТТК).

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