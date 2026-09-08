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Царьград

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Гражданская гвардия Испании изъяла 1238 кг кокаина в кокосах

Гражданская гвардия Испании изъяла 1238 кг кокаина в кокосах

Гражданская гвардия Испании перехватила более тонны кокаина в Севилье, спрятанного среди кокосов в грузовом контейнере.

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