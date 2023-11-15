Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Колотов
    мешает Советская дружба народов задекларируемая еще евреями-большевиками.В МИД напомнили А...
  • Артур Муселимян
    Да и большой член в зад Армении. Велика потеря. Этим предателям руку протянуть в западло. Продали Арцах.В Армении объясни...
  • мирас Закироув
    а что мешает его убрать и заменить  на нормального армянина по  методу американцевВ МИД напомнили А...

Местным властям хотят разрешить строить дамбы из речного грунта

Местным властям хотят разрешить строить дамбы из речного грунта

Регионы и муниципалитеты могут получить полномочия использовать донный грунт для предотвращения подтоплений и паводков, но только если в нем не будет полезных ископаемых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
Законопроект - &quot;сырой&quot;. За взятки будут творить всё, что выгодно начальству. Опасения, что зоны для отдыха и другого массового пребывания людей сделают платными. И без того куда ни глянь - за всё стараются взять плату, особенно за дороги, а некоторые и в обустроенные парки сделали платный вход и в самом парке цены на всё завышенные, как на вокзалах и аэропортах. В советские времена такого не было. Аттракционы стоили копейки, в парки вход свободный, мороженое и прочее - без наценок.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх