Местным властям хотят разрешить строить дамбы из речного грунта

Владимир Козлов

Законопроект - "сырой". За взятки будут творить всё, что выгодно начальству. Опасения, что зоны для отдыха и другого массового пребывания людей сделают платными. И без того куда ни глянь - за всё стараются взять плату, особенно за дороги, а некоторые и в обустроенные парки сделали платный вход и в самом парке цены на всё завышенные, как на вокзалах и аэропортах. В советские времена такого не было. Аттракционы стоили копейки, в парки вход свободный, мороженое и прочее - без наценок.