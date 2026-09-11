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Царьград

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Присяжные признали пермяка виновным в убийстве друга ножом

Присяжные признали пермяка виновным в убийстве друга ножом

В Перми коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу местного жителя, которого обвиняли в том, что он на глазах у свидетелей ударил своего друга ножом в сердце.

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