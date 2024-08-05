«Пугачева им совсем не мама. Понятно же — кто настоящая мама детей», — политический деятель раскрыл, кто является биологической матерью Лизы и Гарри

Роман между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* поначалу никто не воспринимал всерьез — разведенная Примадонна и молодой ухажер, все думали, что Алла просто развлекается после развода с Филиппом Киркоровым.
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