Зубная щетка, костюм, общественный транспорт, парки, заводы и приложения в смартфоне — только представьте, сколько дизайнеров нужно, чтобы все это придумать и правильно визуализировать! Профессиональные дизайнеры востребованы везде, но что делать начинающим специалистам, как заявить о себе на рынке? За ответом «Энергия+» отправилась на финал федерального конкурса дизайна «Дизайн молодых / Young Design» в Санкт-Петербург.
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