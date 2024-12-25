Зубная щетка, костюм, общественный транспорт, парки, заводы и приложения в смартфоне — только представьте, сколько дизайнеров нужно, чтобы все это придумать и правильно визуализировать! Профессиональные дизайнеры востребованы везде, но что делать начинающим специалистам, как заявить о себе на рынке? За ответом «Энергия+» отправилась на финал федерального конкурса дизайна «Дизайн молодых / Young Design» в Санкт-Петербург.