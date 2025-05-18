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Российский боец рассказал о ликвидации наемников в Курской области

Российский боец рассказал о ликвидации наемников в Курской области

Военнослужащий с позывным «Каспер», который служит в 177-м полку морской пехоты в составе группировки войск «Север», рассказал, что иностранные наёмники, участвовавшие в террористическом нападении ВСУ на Курскую область, были главной целью для российских военных.

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