Смолянам представили результаты реализации светового мастер-плана города

Губернатор Смоленской области поделился видео с результатами проделанных на улицах города работ Глава правительства региона Василий Анохин опубликовал ролик с итогами реализации светового мастер-плана Смоленска.
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