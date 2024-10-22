В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

С 14 по 20 октября в Калужской области зарегистрировали 7 523 случая заболевания ОРВИ, что говорит о снижении заболеваемости на 18,3% по отношению к показателю прошлой неделиС 14 по 20 октября в Калужской области зарегистрировали 7 523 случая заболевания ОРВИ, что говорит о снижении заболеваемости на 18,3% по отношению к показателю прошлой недели.