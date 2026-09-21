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ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета

ЦИК назвал фаворитов выборов в Госдуму на финишной прямой подсчета

Центральная избирательная комиссия России обнародовала обновленные сведения о ходе подсчета голосов на выборах в Государственную думу девятого созыва по партийным спискам после обработки 93,06 процента протоколов .

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