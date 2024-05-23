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Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

© AP / Evan Vucci Вчера 4,5K прочитали Пошел уже второй день, как сам президент Украины Владимир Зеленский и его полномочия превратились в дурно пахнущую тыковку с позорным прошлым, стремным настоящим и неопределенным будущим Хотя, впрочем, что там неопределенного? Как во всякой банде, где правят какое-то время слишком наглые самозванцы, всегда приходит бандюк посильнее, который и сгоняет прежнего с насиженного места пинком под зад.

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Комментарии
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Лев Добрый
До выпендривался НЮХАЧ и сукин сын по совместительству, теперь он легитимный террорист-преступник и это, сейчас для России, главное!😜👈👍⚔️🤠
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17 час.

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