Полупрезидентская тыковка с кровью. Зеленский не нужен ни Европе, ни США, ни России

© AP / Evan Vucci Вчера 4,5K прочитали Пошел уже второй день, как сам президент Украины Владимир Зеленский и его полномочия превратились в дурно пахнущую тыковку с позорным прошлым, стремным настоящим и неопределенным будущим Хотя, впрочем, что там неопределенного? Как во всякой банде, где правят какое-то время слишком наглые самозванцы, всегда приходит бандюк посильнее, который и сгоняет прежнего с насиженного места пинком под зад.