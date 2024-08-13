Global Look Press/EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter, Данное Германией киевскому режиму разрешение на использование немецкой военной техники в Курской области России демонстрирует полное непонимание Берлином российского общества.
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