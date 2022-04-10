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Корешков считает, что Стерлинг хорошо проявил себя во втором и третьем раундах боя с Яном

Корешков считает, что Стерлинг хорошо проявил себя во втором и третьем раундах боя с Яном

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков ответил на вопрос, какие ошибки допустил российский боец смешанного стиля Пётр Ян в случаях с тейкдаунами в поединке с чемпионом UFC в легчайшем весе американцем Алджэмейном Стерлингом.

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