«Лукойл» прокомментировал изменение состава топлива в России

В компании «Лукойл» прокомментировали изменения в составе топлива на российском рынке. Напомним, постановлением правительства российским НПЗ разрешили выпускать топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы: 150 мг/кг для бензина и 350 мг/кг для дизеля.