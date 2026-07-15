Fishki.net - Са...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Fishki.net - Сайт хорошего настроения

299 подписчиков

«Лукойл» прокомментировал изменение состава топлива в России

«Лукойл» прокомментировал изменение состава топлива в России

В компании «Лукойл» прокомментировали изменения в составе топлива на российском рынке. Напомним, постановлением правительства российским НПЗ разрешили выпускать топливо класса «К5»/«Евро-5» с повышенным содержанием серы: 150 мг/кг для бензина и 350 мг/кг для дизеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии