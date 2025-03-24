Telegraph: в Британии мирный план Стармера назвали политическим театром

Заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить миротворцев на Украину для обеспечения соблюдения соглашения после урегулирования конфликта в британской армии назвали политическим театром.
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