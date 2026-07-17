Ирак: В Таслудже, провинция Сулеймания, в вечерние часы по местному времени вспыхнул крупный пожар после того, как иранские беспилотники и ракеты поразили склад боеприпасов после ранее обстрелянных объектов курдской иранской партии Комала в Зиргвезале.
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