Ирак: В Таслудже, провинция Сулеймания, в вечерние часы по местному времени вспыхнул крупный пожар после того, как иранские беспилотники и ракеты поразили склад боеприпасов после ранее обстрелянных объектов курдской иранской партии Комала в Зиргвезале.