НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Ирак: В Таслудже, провинция Сулеймания, в вечерние часы по местному времени вспыхнул крупный пожар...

Ирак: В Таслудже, провинция Сулеймания, в вечерние часы по местному времени вспыхнул крупный пожар после того, как иранские беспилотники и ракеты поразили склад боеприпасов после ранее обстрелянных объектов курдской иранской партии Комала в Зиргвезале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии