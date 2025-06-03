Театр абсурда
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Театр абсурда

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Такая милая женщина директор учебного центра УрФУ теперь в клетке за взятки: просто помогала иностранцам сдавать экзамены

Такая милая женщина директор учебного центра УрФУ теперь в клетке за взятки: просто помогала иностранцам сдавать экзамены

Avia.pro - СМИ В Екатеринбурге силовики задержали девять человек, организовавших преступную схему для легализации мигрантов.

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