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«Он в шоке»: Ольга Бузова прокомментировала реакцию Киркорова на свой концерт

«Он в шоке»: Ольга Бузова прокомментировала реакцию Киркорова на свой концерт

Ольга Бузова рассказала, как Филипп Киркоров отреагировал на её концерт. По сведениям Telegram-канала «Звездач», артист оказался «в шоке» от мероприятия и его масштаба.

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