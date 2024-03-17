МО РФ: Группировка войск «Центр» нанесла поражение по около 370 целям ВСУ

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Центр» Александр Савчук поделился сведениями об успехах, которых военнослужащим удалось добиться в рамках ведения сражений на линии боевого соприкосновения.
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