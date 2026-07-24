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Царьград

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Штраф 100 тыс. руб. «Вымпелкому» за рекламу на таджикском языке

Штраф 100 тыс. руб. «Вымпелкому» за рекламу на таджикском языке

Арбитражный суд Самарской области подтвердил законность постановления регионального управления Федеральной антимонопольной службы о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на ПАО «Вымпел-Коммуникации».

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