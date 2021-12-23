Гретцки уверен в возможности Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ

Вашингтон, 23 декабря. Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Вашингтон, 23 декабря. Легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки выразил уверенность, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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